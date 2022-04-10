Певица Бузова вернулась в Волгоград после скандального концерта

Последние визиты Бузовой в Волгоград оборачивались

скандалом. Исполнительницу осуждали за фотосессию на фоне храма с открытыми

ягодицами, а также критиковали за нецензурную брань со сцены на городском

концерте. Эти истории не помещали артистке снова вернуться в город и устроить

фотосессию на Мамаевом Кургане.