Певица Бузова вернулась в Волгоград после скандального концерта

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Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова снова
посетила Волгоград после скандала. Певица выступила на закрытом мероприятии и
устроила фотосессию на Мамаевом Кургане.
Последние визиты Бузовой в Волгоград оборачивались
скандалом. Исполнительницу осуждали за фотосессию на фоне храма с открытыми
ягодицами, а также критиковали за нецензурную брань со сцены на городском
концерте. Эти истории не помещали артистке снова вернуться в город и устроить
фотосессию на Мамаевом Кургане.
На этот раз певица выглядела скромно. Она не стала
раздеваться и фотографироваться в смелых позах на фоне статуи «Родина-мать».
Кадр из Волгограда Бузова опубликовала в Telegram-канале.
Пользователи отреагировали на публикацию кумира и поблагодарили ее за патриотичный снимок. Бузова пробыла в Волгограде короткий промежуток времени.
Днем 9 апреля она вернулась в российскую столицу, где у нее был запланирован
концерт.