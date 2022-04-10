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    Певица Бузова вернулась в Волгоград после скандального концерта

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

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    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова снова
    посетила Волгоград после скандала. Певица выступила на закрытом мероприятии и
    устроила фотосессию на Мамаевом Кургане.

    Последние визиты Бузовой в Волгоград оборачивались
    скандалом. Исполнительницу осуждали за фотосессию на фоне храма с открытыми
    ягодицами, а также критиковали за нецензурную брань со сцены на городском
    концерте. Эти истории не помещали артистке снова вернуться в город и устроить
    фотосессию на Мамаевом Кургане.

    На этот раз певица выглядела скромно. Она не стала
    раздеваться и фотографироваться в смелых позах на фоне статуи «Родина-мать».
    Кадр из Волгограда Бузова опубликовала в Telegram-канале.

    Prt Scr Telegram/БузоваPrt Scr Telegram/Бузова

    Пользователи отреагировали на публикацию кумира и поблагодарили ее за патриотичный снимок. Бузова пробыла в Волгограде короткий промежуток времени.
    Днем 9 апреля она вернулась в российскую столицу, где у нее был запланирован
    концерт.

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