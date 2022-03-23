Певица Ани Лорак лишилась именной плиты на Аллее звезд в родном городе

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народная артистка Украины, 43-летняя певица Ани Лорак пополнила число звезд, ставших неугодными на их же собственной отчизне. Избавиться от воспоминаний о певице решились и в ее родном городе.

По данным ряда Telegram-каналов, власти Черновцов — города, в котором родилась Лорак — распорядились демонтировать именную табличку знаменитой землячки на Аллее звезд.

Свое решение они объяснили тем, что Лорак, имеющая звание народной артистки, связала свою карьеру с Россией и не выкладывает в социальных сетях изображений с символикой своей страны.

Украинцы ранее устроили травлю другой известной соотечественницы — певицы Светланы Лободы. Сама исполнительница, отвечая на нападки в Сети, заявила, что будет и дальше заниматься благотворительностью, несмотря на публикацию подобных списков нежелательных лиц.

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