Певица Алсу объяснила, как ей удалось одурачить жюри «Маски»

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Исполнительница хита «Зимний сон» Алсу рассказала, как ей удалось так долго оставаться неузнанной в шоу «Маска» на канале НТВ. Оказалось, что певица с легкостью отошла от своего привычного образа.
Алсу выступала в костюме Пчелы и часто получала комплименты от председателя жюри Филиппа Киркорова. Поп-король называл ее своей «любимой жужелицей», полагая, что за маской прячется Лада Дэнс. По словам исполнительницы, ей понравилось водить судей за нос.
«Естественно, я лиричная, вся такая загадочная на сцене, — оказалась врушкой. Ну профессия такая, что делать. У меня от природы низкий голос, я когда-то в детстве училась оперному пению», — поделилась Алсу в программе «Однажды».
Несмотря на свою изобретательность певице не удалось победить в проекте. В третьем сезоне «Маски» главный приз достался Ильдару Абдразакову, который выступал в костюме Дракона.