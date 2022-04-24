Певица Алиса Мон выступила на шоу «Маска» в костюме Котика

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Певица Алиса Мон приняла участие в программе «Маска» на телеканале НТВ, выступив на сцене в костюме Котика. Она исполните песню «Вечная любовь».
Судьи проекта были потрясены выступлением вокалистки. Они были уверены, что на сцене поет Маша Распутина.
«После этого моего оглушительного провала я должен подать в отставку. Я ухожу! Алиса, это гениально!», — высказался Филипп Киркоров.
«Для меня это был самый лучший гостевой номер за три сезона шоу “Маска”», — добавил Тимур Родригез.
Сама исполнительница хита «Алмаз» была уверена, что судьи проекта разоблачат ее. Однако этого не произошло.16:38
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