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    Певица Алиса Мон выступила на шоу «Маска» в костюме Котика

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Певица Алиса Мон выступила на шоу «Маска» в костюме Котика

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    НТВ/Prt Scr ШОУ МАСКА

    Певица Алиса Мон приняла участие в программе «Маска» на телеканале НТВ, выступив на сцене в костюме Котика. Она исполните песню «Вечная любовь».

    Судьи проекта были потрясены выступлением вокалистки. Они были уверены, что на сцене поет Маша Распутина.

    «После этого моего оглушительного провала я должен подать в отставку. Я ухожу! Алиса, это гениально!», — высказался Филипп Киркоров.

    «Для меня это был самый лучший гостевой номер за три сезона шоу “Маска”», — добавил Тимур Родригез.

    Сама исполнительница хита «Алмаз» была уверена, что судьи проекта разоблачат ее. Однако этого не произошло.16:38

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