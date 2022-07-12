Певец Юрий Шевчук прокомментировал поддержку спецоперации коллегами

Фронтмен музыкального коллектива «ДДТ» Юрий Шевчук высказал свое мнение об отечественных звездах, которые после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса поддержали действия ВС РФ и выступили на мероприятиях под эгидой символики Z.