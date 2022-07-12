Певец Юрий Шевчук прокомментировал поддержку спецоперации коллегами

Фронтмен музыкального коллектива «ДДТ» Юрий Шевчук высказал свое мнение об отечественных звездах, которые после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса поддержали действия ВС РФ и выступили на мероприятиях под эгидой символики Z.
Шевчук в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» признался, что данные представители российского шоу-бизнеса «выбрали свой путь». Сам певец не поддерживает действия Москвы, поскольку «поменял отношение к власти».
«Я многое понял, мое отношение к власти катастрофически поменялось», – отметил исполнитель.
Лидер «ДДТ» отказался покидать Россию на фоне обострения общественно-политической ситуации. Артист планирует продолжать концертную деятельность на родине, а средства за билеты переводить на нужды беженцев.