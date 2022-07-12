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Певец Юрий Шевчук прокомментировал поддержку спецоперации коллегами

Певец Юрий Шевчук прокомментировал поддержку спецоперации коллегами
Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress

Фронтмен музыкального коллектива «ДДТ» Юрий Шевчук высказал свое мнение об отечественных звездах, которые после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса поддержали действия ВС РФ и выступили на мероприятиях под эгидой символики Z.

Шевчук в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» признался, что данные представители российского шоу-бизнеса «выбрали свой путь». Сам певец не поддерживает действия Москвы, поскольку «поменял отношение к власти».

«Я многое понял, мое отношение к власти катастрофически поменялось», – отметил исполнитель.

Лидер «ДДТ» отказался покидать Россию на фоне обострения общественно-политической ситуации. Артист планирует продолжать концертную деятельность на родине, а средства за билеты переводить на нужды беженцев.

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RusNewsToday24
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