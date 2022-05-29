Певец Юрий Лоза «обосновал» теорию «плоской Земли»

Автор-исполнитель, композитор и певец Юрий Лоза известен не только хитом «Плот» и другими музыкальными произведениями, но и своей ярой приверженностью теории «плоской Земли», состоятельность которой он в очередной раз попытался доказать.
В ролике, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», Лоза привел, по его мнению, убедительные доводы в пользу теории «плоской Земли». Среди прочего, певец заявил, что приливы и отливы являются следствием «земного дыхания» и не зависят от циклов Луны.
«Приливы и отливы не совпадают с циклами Луны. Просто корка земная дышит, циклично поднимается — и вода стекает. Представить Землю мы можем только в виде большой сковороды, которая подогревается снизу», — сказал Лоза.
Еще одним доводом в пользу этой теории музыкант назвал то обстоятельство, что вода не «улетает и не разбрызгивается в космосе» под действием центробежной силы. Это, по мнению Лозы, доказывает, что Земля не вращается.