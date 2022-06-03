Певец Юрий Лоза назвал тупыми санкции против России из-за спецоперации на Украине

«Все эти ограничения бессмысленные и тупые. Отмена гражданских рейсов как-то помогает Украине? Я не понимаю. Это борьба с чем-то? Или взяли и перекрыли рекламу в YouTube, сейчас народ его меньше смотрит. От этого украинцам стало легче?» — возмутился музыкант в шоу «Алена, блин!».