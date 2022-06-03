Певец Юрий Лоза назвал тупыми санкции против России из-за спецоперации на Украине

Известный певец и композитор Юрий Лоза резко высказался о санкциях, которые западные страны ввели против России из-за спецоперации в защиту мирного населения Донбасса.
Музыкант обратил внимание, что такие ограничительные меры бессмысленны, от них не становится лучше ни европейским, ни украинским гражданам, а тем более россиянам.
«Все эти ограничения бессмысленные и тупые. Отмена гражданских рейсов как-то помогает Украине? Я не понимаю. Это борьба с чем-то? Или взяли и перекрыли рекламу в YouTube, сейчас народ его меньше смотрит. От этого украинцам стало легче?» — возмутился музыкант в шоу «Алена, блин!».
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на призывы республик Донбасса о помощи. Мирное население региона восемь лет подвергалось обстрелам со стороны украинских силовиков. Запад ввел санкции против РФ, несмотря на миротворческий характер ее миссии.