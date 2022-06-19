Певец Юлиан признался, что сказала ему королева Елизавета II после концерта

В эфире шоу «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой Юлиан вспомнил свой концерт перед лидерами России и Великобритании в 1994 году, когда британская королева посещала страну. По словам знаменитости, после выступления состоялся небольшой прием, на котором он тоже присутствовал. В ходе встречи Елизавета II обратилась к нему со словами, которые он помнит до сих пор.