Певец Юлиан признался, что сказала ему королева Елизавета II после концерта

Российский эстрадный певец Юлиан рассказал о своем выступлении перед президентом России Борисом Ельциным и королевой Великобритании Елизаветой II, после которого британский монарх пожелала ему счастья.
В эфире шоу «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой Юлиан вспомнил свой концерт перед лидерами России и Великобритании в 1994 году, когда британская королева посещала страну. По словам знаменитости, после выступления состоялся небольшой прием, на котором он тоже присутствовал. В ходе встречи Елизавета II обратилась к нему со словами, которые он помнит до сих пор.
«И она даже мне сказала, но я плохо говорил по-английски, поэтому мне перевели. Она сказала: “Будь счастлив, мой мальчик”. Она мне очень приветливо аплодировала. А Борис Николаевич хлопнул так по спине. Он вообще был огромный», – признался певец.
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