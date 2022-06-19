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Певец Юлиан признался, что сказала ему королева Елизавета II после концерта

Певец Юлиан признался, что сказала ему королева Елизавета II после концерта
globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Российский эстрадный певец Юлиан рассказал о своем выступлении перед президентом России Борисом Ельциным и королевой Великобритании Елизаветой II, после которого британский монарх пожелала ему счастья.

 В эфире шоу «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой Юлиан вспомнил свой концерт перед лидерами России и Великобритании в 1994 году, когда британская королева посещала страну. По словам знаменитости, после выступления состоялся небольшой прием, на котором он тоже присутствовал. В ходе встречи Елизавета II обратилась к нему со словами, которые он помнит до сих пор.

«И она даже мне сказала, но я плохо говорил по-английски, поэтому мне перевели. Она сказала: “Будь счастлив, мой мальчик”. Она мне очень приветливо аплодировала. А Борис Николаевич хлопнул так по спине. Он вообще был огромный», – признался певец.

Ранее 48-летний исполнитель хита «Не горюйте, княжна» начал встречаться с молодой балериной и впервые всерьез задумался о детях.

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