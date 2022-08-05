Певец Юлиан попытался оправдать выпады Нетребко «трудными временами»

«Оскорбляя россиян, она в итоге проиграет везде. Ей надо одуматься! Ей поучиться надо было бы у таких мастеров. Так себя вести, как повела Нетребко, — себя не уважать, прежде всего. Бог ей судья!» — заявил Юлиан.