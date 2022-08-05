Певец Юлиан попытался оправдать выпады Нетребко «трудными временами»

Анна Нетребко сейчас переживает тяжелые времена, ведь ей нужно «усидеть на двух стульях». Из-за этого артистка из раза в раз ввязывается в различные скандалы, считает певец Юлиан.
Исполнитель напомнил Нетребко о Елене Образцовой. По его словам, она «несла культуру на сцене и в жизни», не оскорбляя своих поклонников. Нетребко же не стесняется поливать грязью россиян, однако и у этого будут последствия.
«Оскорбляя россиян, она в итоге проиграет везде. Ей надо одуматься! Ей поучиться надо было бы у таких мастеров. Так себя вести, как повела Нетребко, — себя не уважать, прежде всего. Бог ей судья!» — заявил Юлиан.
Недавно Нетребко публично оскорбила журналистов. Из-за публикации в интернете она назвала сотрудников СМИ «долбоящерами».