Певец Юлиан объяснил агрессию Нетребко в адрес журналистов

«У Нетребко сейчас непростые времена, ей хочется усидеть на двух стульях. Но в связи с политическими событиями ей будет дальше сложно работать в Европе. Оскорбляя россиян, она в итоге проиграет везде. Ей надо одуматься! (…) Так себя вести, как повела Нетребко, — себя не уважать, прежде всего. Бог ей судья!» — сказал Юлиан.