Певец Юлиан объяснил агрессию Нетребко в адрес журналистов

Певец Юлиан осудил агрессивное поведение оперной певицы Анны Нетребко, оскорбившей журналистов, передает CTNews.
По мнению исполнителя, сейчас оперная дива переживает крайне темные времена, поэтому не всегда ведет себя адекватно. Он убежден, что ее творческое будущее как в России, так и в Европе под большим вопросом.
«У Нетребко сейчас непростые времена, ей хочется усидеть на двух стульях. Но в связи с политическими событиями ей будет дальше сложно работать в Европе. Оскорбляя россиян, она в итоге проиграет везде. Ей надо одуматься! (…) Так себя вести, как повела Нетребко, — себя не уважать, прежде всего. Бог ей судья!» — сказал Юлиан.
Певец добавил, что советские оперные звезды, такие как Елена Образцова или Зураб Соткилава никогда не позволили бы себе оскорбительно высказываться о поклонниках, как это делает Нетребко.