Певец Юлиан не исключил рождение детей в союзе с новой избранницей

Заслуженный артист России, звезда эстрады 90-х Юлиан озвучил условие, при котором он будет готов рожать детей со своей новой избранницей Марией. О личной жизни исполнитель рассказал в рамках нового выпуска шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ.
Артист в беседе с Кудрявцевой отметил, что не готов становиться отцом-одиночкой. По мнению Юлиана, ребенок должен воспитываться в полной и любящей семье. Именно поэтому, если они с Марией в течение нескольких лет не поймут, что идеально подходят друг другу для брака, вопрос о рождении детей не будет даже подниматься.
«Я надеюсь. Если у нас все будет хорошо с Машей, если мы сможем за год-два точно понять, что мы рождены друг для друга, то значит, будет ребенок», – высказался певец.
Юлиан также акцентировал внимание на том, что его мама относится с пониманием к тому факту, что у нее до сих пор нет внуков. Женщина осознает, что подобные серьезные вещи «нельзя выпросить, запланировать или запрограммировать».