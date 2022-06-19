Певец Юлиан не исключил рождение детей в союзе с новой избранницей

Артист в беседе с Кудрявцевой отметил, что не готов становиться отцом-одиночкой. По мнению Юлиана, ребенок должен воспитываться в полной и любящей семье. Именно поэтому, если они с Марией в течение нескольких лет не поймут, что идеально подходят друг другу для брака, вопрос о рождении детей не будет даже подниматься.