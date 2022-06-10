Певец Ян Осин сравнил Гребенщикова и Шевчука с неонацистами

Композитор и певец Ян Осин прокомментировал поведение коллег Бориса Гребенщикова и Юрия Шевчука. Известно, что артисты отметились своей неоднозначной позицией относительно проведения специальной операции России на Украине.
Осин указал, что Гребенщиков неоднократно «переобувался» за время проведения спецоперации. Он напомнил, как недавно его коллега перевел 12 млн евро в поддержку Украины. Однако позже данную информацию опроверг сам музыкант.
«Лично это Гребенщиков собирал, в составе какой-то объединенной группы знаменитостей — неважно. Но даже эти неонацисты — они и то честнее. Они с оружием в руках выступают за свои взгляды, хоть и совершенно жуткие. А эти ребята — как ужи на сковородке», – процитировал композитора «Царьград».
Кроме этого, Осин высказался о Шевчуке. Известно, что лидер музыкального коллектива «ДДТ» отказывался давать показания после резких высказываний о России.