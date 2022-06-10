Певец Ян Осин сравнил Гребенщикова и Шевчука с неонацистами

«Лично это Гребенщиков собирал, в составе какой-то объединенной группы знаменитостей — неважно. Но даже эти неонацисты — они и то честнее. Они с оружием в руках выступают за свои взгляды, хоть и совершенно жуткие. А эти ребята — как ужи на сковородке», – процитировал композитора «Царьград».