Певец Шатунов произнес пророческую речь на последнем концерте

Интернет-пользователи назвали речь ныне покойного певца Юрия Шатунова на последнем концерте пророческой. Артист выступал в одном из городов Подмосковья.
Бывший солист «Ласкового мая» радовал публику хитами «Белые розы», «Седая ночь» и многими другими. В перерывах между номерами он общался с многочисленными поклонниками.
Артисту положили в ноги цветы. Исполнитель, подняв охапку белых роз, признался, что не любит, когда цветы так кладут.
«Я ж не памятник. Пока еще!» — шутливо добавил 48-летний артист на видео, опубликованном Telegram-каналом Mash.
Шатунов игриво говорил о своем возрасте. Мол, «старость не радость». Также кумир советской молодежи признавался, что выберет рыбалку, нежели девчонку.
Незадолго до смерти артист собирался с друзьями ловить рыбу, пишет «Царьград». Но внезапно певцу стало плохо. Друзья поп-звезды поехали больницу, где ему диагностировали инфаркт. Врачи до последнего боролись за жизнь Шатунова, но спасти его не удалось. Исполнителю было всего 48 лет. Где и когда его похоронят, не сообщается.