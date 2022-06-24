Певец Шатунов произнес пророческую речь на последнем концерте

Незадолго до смерти артист собирался с друзьями ловить рыбу, пишет «Царьград». Но внезапно певцу стало плохо. Друзья поп-звезды поехали больницу, где ему диагностировали инфаркт. Врачи до последнего боролись за жизнь Шатунова, но спасти его не удалось. Исполнителю было всего 48 лет. Где и когда его похоронят, не сообщается.