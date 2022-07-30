Певец SHAMAN заявил, что его новая песня будет «диалогом с Богом»

Известный певец SHAMAN, который завоевал любовь поклонников своим хитом «Я русский»? рассказал о новом проекте, над которым работает в настоящий момент, сообщает РИА Новости.
Музыкант рассказал, что ему нравится выпускать композиции вместе с клипами. Артист уверен, что люди хотят не только слышать хорошую музыку, но и желают видеть исполнителя. Новая песня у музыканта выйдет только к осени, несмотря на то, что она готова.
«Это будет некий диалог с Богом, своеобразная молитва. Именно он всегда помогал мне двигаться вперед, так что это моя благодарность Всевышнему», — объяснил артист.
Напомним, что Shaman недавно записал новую композицию под названием «Я Русский», слова и музыку к которой он написал сам. Свою новую работу артист посвятил Родине. В песне он рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России. По словам музыканта, композиция выражает состояние души.