Певец SHAMAN заявил, что его новая песня будет «диалогом с Богом»

Напомним, что Shaman недавно записал новую композицию под названием «Я Русский», слова и музыку к которой он написал сам. Свою новую работу артист посвятил Родине. В песне он рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России. По словам музыканта, композиция выражает состояние души.