Певец SHAMAN рассказал об истории создания хита «Я русский»

«”Я русский” сочинялась два дня. На аранжировку тоже ушло время — слишком много возникло музыкальных сложностей по сведению. Пришлось повозиться. Я ведь сам делаю аранжировки, сам свожу свои песни. Хотел, чтобы композиция звучала мощно, громко, величественно», – рассказал артист.