Певец SHAMAN рассказал об истории создания хита «Я русский»

Клип на патриотическую композицию «Я русский» вторую неделю подряд возглавляет тренды YouTube. В беседе с журналистами «АиФ» исполнитель SHAMAN рассказал о том, как написал хит.
«”Я русский” сочинялась два дня. На аранжировку тоже ушло время — слишком много возникло музыкальных сложностей по сведению. Пришлось повозиться. Я ведь сам делаю аранжировки, сам свожу свои песни. Хотел, чтобы композиция звучала мощно, громко, величественно», – рассказал артист.
По словам SHAMANа, песня отражает внутреннее состояние его души, а секретную формулу хита он и сам не может понять.