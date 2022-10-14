Певец SHAMAN рассказал о встречах с Пелагеей после проекта «Голос»

Известный российский певец и призер музыкального шоу «Голос» SHAMAN признался, что поддерживает связь с исполнительницей Пелагей, которая была наставницей проекта, передает StarHit.
Артист рассказал, что иногда пересекается с певицей на концертах. По его словам, Пелагея всегда рада его видеть.
«С Пелагеей — да, недавно виделись на мероприятии — посидели, посмеялись, договорились повидаться еще», — признался артист.
Ранее певец SHAMAN заявил, что у него нет никакого желания ехать на песенный конкурс «Евровидение». Он честно признался, что ему не интересно это шоу.