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Певец SHAMAN рассказал о встречах с Пелагеей после проекта «Голос»

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Global Look Press | Bulkin Sergey

Известный российский певец и призер музыкального шоу «Голос» SHAMAN признался, что поддерживает связь с исполнительницей Пелагей, которая была наставницей проекта, передает StarHit.

Артист рассказал, что иногда пересекается с певицей на концертах. По его словам, Пелагея всегда рада его видеть.

«С Пелагеей — да, недавно виделись на мероприятии — посидели, посмеялись, договорились повидаться еще», — признался артист.

Ранее певец SHAMAN заявил, что у него нет никакого желания ехать на песенный конкурс «Евровидение». Он честно признался, что ему не интересно это шоу.

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RusNewsToday24
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