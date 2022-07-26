Певец Shaman рассказал, как появился его главный патриотический хит «Встанем»

Известный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, рассказал, как появилась песня «Встанем», после которой он прославился на всю страну.
Shaman стал гостем последнего выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». В нем он признался, что пытался стать известным на протяжении долгих лет. За это время исполнитель написал порядка 200 песен, но именно композиция «Встанем» получилась самой лучшей и больше всего понравилась зрителям.
«Я сидел за компьютером, пил чай. И у меня в голове слово «Встанем». А у меня только так получается. У меня приходят слова вместе с музыкой, либо одно слово. У меня прямо «Встанем», прямо прокричало в голове это слово. Сел, написал песню, выложил ее в интернет 23 февраля, а 24 она уже ушла в народ и стала локомотивом моего творчества», — рассказал певец.
Напомним, что Shaman недавно записал новую композицию под названием «Я Русский», слова и музыку к которой он написал сам. Свою новую работу артист посвятил Родине. В песне он рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России. По словам музыканта, композиция выражает состояние души.