Певец Shaman рассказал, как появился его главный патриотический хит «Встанем»

«Я сидел за компьютером, пил чай. И у меня в голове слово «Встанем». А у меня только так получается. У меня приходят слова вместе с музыкой, либо одно слово. У меня прямо «Встанем», прямо прокричало в голове это слово. Сел, написал песню, выложил ее в интернет 23 февраля, а 24 она уже ушла в народ и стала локомотивом моего творчества», — рассказал певец.