Певец Shaman рассказал, как начал работать с Дробышем

Певец Shaman заверил, что является сам себе продюсером. При этом он работает с композитором Виктором Дробышем.
Исполнитель отметил, что продюсер вместе с «Первым музыкальным издательством» занимается дистрибуцией его песен, а также продвижением творчества. При этом Дробыш берет «очень вменяемый процент», добавил певец.
«При нашей с ним конфиденциальной, личной беседе как эксперт консультирует меня по вопросам, что происходит внутри шоу-бизнеса», — рассказал Shaman в новом выпуске шоу «Алены, блин!».
Артист добавил, что Дробыш также получает процент с его концертов. Однако он не считает его продюсером.
Shaman получил известность после выхода песни «Встанем». По его словам, это первая патриотическая песня в его карьере.