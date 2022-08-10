Певец Shaman рассказал историю создания «саундтрека» спецоперации

Исполнитель Shaman не считает, что его трек «Встанем» патриотический, поскольку был написан как нечто большее. Об этом рассказал сам певец в интервью телеканалу «360».
Ставшая хитом песня «Встанем» была выпушена до начала спецоперации, однако превратилась в ее своеобразный саундтрек, став крайне популярной. Автор трека не задумывался над подобным смыслом своей композиции, когда ее писал, поскольку опирался лишь на состояние души.
«Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения», — пояснил артист.
Написав две сотни песен за время творческой карьеры, Shaman признался, что «Встанем» получилась особенной и даже немного мистической. По его словам, ее текст «будто бы кто-то надиктовал».
«Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово «встанем». В интернет я ее выложил 23 февраля, потому что она подходит к этому дню, а официально выпустил 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился, и песня моментально ушла в народ», — рассказал историю создания хита певец.
Трек «Я русский», также ставшая крайне популярной, вышла уже в марте. Ее Shaman писал уже осознавая, что это «не просто музыка, а нечто большее».