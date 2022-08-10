Певец Shaman рассказал историю создания «саундтрека» спецоперации

«Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово «встанем». В интернет я ее выложил 23 февраля, потому что она подходит к этому дню, а официально выпустил 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился, и песня моментально ушла в народ», — рассказал историю создания хита певец.