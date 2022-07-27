Певец Shaman признался, что из-за развода стал «воскресным папой» для своей дочки

Певец Ярослав Дронов, больше известный под творческим псевдонимом Shaman, старается уделять время своей дочке Варе, несмотря на то, что его супруга после развода забрала ребенка и переехала в Новомосковск.
Shaman выступил в новом выпуске шоу «Алена, блин!» и признался, что называет себя «воскресным папой», так как навещает дочку только по выходным. В другие дни у певца просто нет времени, он плотно занят своей карьерой.
«Они сейчас живут там у себя, я здесь (в Москве. — Прим. ред). Я приезжаю к ним по мере своих возможностей, естественно. Являюсь таким “воскресным папой” с подарками. Слава Богу, что у меня вот так вот все пошло в карьере, поэтому могу и финансово помогать и участвовать во всем, что касается бытовых расходов», — рассказал Shaman.
Ранее музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, почему клип на патриотическую песню Дронова «Я русский» пользуется невероятной популярностью у российского зрителя. Как объяснил специалист, исполнитель и его команда подобрали очень удачные образы и места для съемок.