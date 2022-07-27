Певец Shaman признался, что из-за развода стал «воскресным папой» для своей дочки

«Они сейчас живут там у себя, я здесь (в Москве. — Прим. ред). Я приезжаю к ним по мере своих возможностей, естественно. Являюсь таким “воскресным папой” с подарками. Слава Богу, что у меня вот так вот все пошло в карьере, поэтому могу и финансово помогать и участвовать во всем, что касается бытовых расходов», — рассказал Shaman.