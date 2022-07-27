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Певец Shaman признался, что из-за развода стал «воскресным папой» для своей дочки

Певец Shaman признался, что из-за развода стал «воскресным папой» для своей дочки
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певец Ярослав Дронов, больше известный под творческим псевдонимом Shaman, старается уделять время своей дочке Варе, несмотря на то, что его супруга после развода забрала ребенка и переехала в Новомосковск.

Shaman выступил в новом выпуске шоу «Алена, блин!» и признался, что называет себя «воскресным папой», так как навещает дочку только по выходным. В другие дни у певца просто нет времени, он плотно занят своей карьерой.

«Они сейчас живут там у себя, я здесь (в Москве. — Прим. ред). Я приезжаю к ним по мере своих возможностей, естественно. Являюсь таким “воскресным папой” с подарками. Слава Богу, что у меня вот так вот все пошло в карьере, поэтому могу и финансово помогать и участвовать во всем, что касается бытовых расходов», — рассказал Shaman.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, почему клип на патриотическую песню Дронова «Я русский» пользуется невероятной популярностью у российского зрителя. Как объяснил специалист, исполнитель и его команда подобрали очень удачные образы и места для съемок.

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