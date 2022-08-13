Певец SHAMAN отреагировал на критику со стороны Собчак

Российский певец SHAMAN высказался о журналистке Ксении Собчак, которая критикует его за творчество. Исполнитель заявил, что конфликт с телеведущей пошел ему на пользу, а также помог с продвижением его творчества. Об этом пишет «МК».
Певец заявил, что если его песни и творчество комментирует, то это значит, что он движется в правильном направлении. В связи с этим обиды на Собчак за критику он не держит.
«Я человек прошаренный в этих вопросах. Это надо использовать в выгодных себе целях. Я поблагодарил ее за такую мощную поддержку и продвижение моего творчества. Все что угодно, только не безразличие», – заявил SHAMAN.