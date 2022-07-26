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Певец SHAMAN осудил ушедших в политику российских звезд

Певец SHAMAN осудил ушедших в политику российских звезд
Prt scr youtube.com/ SHAMAN

Певец SHAMAN выступил против участия артистов в политической жизни. Он считает, что каждый должен заниматься своим делом.

Исполнитель уверен, что если у артиста лучше всего получается писать музыку и тексты, то ему не стоит лезть в политику. По его мнению, творчеством можно продемонстрировать свою любовь к родине.

«Я, во всяком случае, так считаю, что каждый должен быть на своем месте и делать то, что у него получается лучше всего», — пояснил певец в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!».

SHAMAN участвовал в ряде музыкальных проектов на телевидении. В частности, он выступал в «Голоcе», где занял второе место, уступив Александре Воробьевой. 

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