Певец Сергей Минаев уверен в возвращении Галкина и Пугачевой в Россию

«Хотя все всегда решаемо. Слава богу, никто никого не зарезал, не убил. А если какие-то слова и прозвучали или звучат, придется за них как-то отвечать. Или не отвечать, например. Так тоже может быть. Я вполне представляю себе вариант конфронтации», — цитирует певца «МК».