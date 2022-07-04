Певец Сергей Минаев уверен в возвращении Галкина и Пугачевой в Россию

Певец и композитор Сергей Минаев выразил уверенность в возвращении исполнительницы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина в Россию.
Пугачева и Галкин вместе со своими детьми уехали в Израиль в начале марта. Ходят слухи, что Примадонна может не вернуться на родину, а если и приедет, то без своего мужа.
Минаев в беседе с журналистами заявил, что убежден в возвращении звездной семьи в Россию. Однако ситуация, сложившаяся вокруг артистов из-за резких высказываний Галкина, потребует усилий для ее разрешения.
«Хотя все всегда решаемо. Слава богу, никто никого не зарезал, не убил. А если какие-то слова и прозвучали или звучат, придется за них как-то отвечать. Или не отвечать, например. Так тоже может быть. Я вполне представляю себе вариант конфронтации», — цитирует певца «МК».
Сам Минаев Россию покидать не собирается ни при каких условиях. Музыкант считает глупостью отъезд из родной страны, из места, где человек родился и вырос.