Певец Олег Газманов выступил перед пациентами военного госпиталя в Петербурге

Известный певец Олег Газманов посетил военный госпиталь в Санкт-Петербурге, где исполнил свои самые яркие хиты перед военнослужащими, принимающими участие в спецоперации на Украине, а также персоналом медучреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил дрессировщик Эдгард Запашный.
«Олег Газманов посетил военный госпиталь в Санкт Петербурге и дал бесплатный концерт для докторов и раненых солдат. Во истину Народный артист России. Олег «жму руку», — написал он в блоге.
Ранее «Народные Новости» писали, что президент России Владимир Путин наградил эстрадного певца Олега Газманова почетным орденом «За заслуги перед отечеством» за его вклад в развитие отечественной культуры.