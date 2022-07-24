Певец Олег Газманов выступил перед пациентами военного госпиталя в Петербурге

Известный певец Олег Газманов посетил военный госпиталь в Санкт-Петербурге, где исполнил свои самые яркие хиты перед военнослужащими, принимающими участие в спецоперации на Украине, а также персоналом медучреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил дрессировщик Эдгард Запашный.