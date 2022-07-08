Певец Олег Газманов удостоен орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил эстрадного певца Олега Газманова почетным орденом «За заслуги перед отечеством» за его вклад в развитие отечественной культуры.
Указ о присвоении награды появился на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, Путин удостоил 70-летнего Газманова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Газманова Олега Михайловича», — говорится в сообщении.
Напомним, исполнитель хита «Есаул» в 2001 году был удостоен звания народного артиста России, а также имеет ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством».