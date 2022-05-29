Певец Николай Басков задумался о карьере в кино

Как выяснилось, одними планами по созданию киностудии дело не ограничивается: у Баскова уже имеется достойный перенесения на экраны сюжет. Определился артист и с исполнителями главной роли: одну из них исполнит он сам, другую же доверит своей подруге — актрисе Олесе Судзиловсксой.