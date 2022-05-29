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Певец Николай Басков задумался о карьере в кино

Певец Николай Басков задумался о карьере в кино
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России, 45-летний эстрадный и оперный певец Николай Басков планирует открыть собственную киностудию. Об этом исполнитель хита «Натуральный блондин» рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Как выяснилось, одними планами по созданию киностудии дело не ограничивается: у Баскова уже имеется достойный перенесения на экраны сюжет. Определился артист и с исполнителями главной роли: одну из них исполнит он сам, другую же доверит своей подруге — актрисе Олесе Судзиловсксой.

«У меня есть история об одном знаменитом певце. Это был классический певец. Кроме того, он был еще и разведчиком. Эдакий наш «Мата Хари»», — поделился он деталями будущего фильма.

Помимо этого, Басков намерен снять российский ремейк фильма «В джазе только девушки», в котором, помимо него, снимутся Судзиловская и король российской эстрады Филипп Киркоров. Артист уточнил, что без откровенных сцен в этой ленте не обойдется.

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