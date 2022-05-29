Певец Николай Басков задумался о карьере в кино

Народный артист России, 45-летний эстрадный и оперный певец Николай Басков планирует открыть собственную киностудию. Об этом исполнитель хита «Натуральный блондин» рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Как выяснилось, одними планами по созданию киностудии дело не ограничивается: у Баскова уже имеется достойный перенесения на экраны сюжет. Определился артист и с исполнителями главной роли: одну из них исполнит он сам, другую же доверит своей подруге — актрисе Олесе Судзиловсксой.
«У меня есть история об одном знаменитом певце. Это был классический певец. Кроме того, он был еще и разведчиком. Эдакий наш «Мата Хари»», — поделился он деталями будущего фильма.
Помимо этого, Басков намерен снять российский ремейк фильма «В джазе только девушки», в котором, помимо него, снимутся Судзиловская и король российской эстрады Филипп Киркоров. Артист уточнил, что без откровенных сцен в этой ленте не обойдется.