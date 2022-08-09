Певец Никита Пресняков признался, что хочет уехать в США

«Какой бы гастрольный тур мне сейчас не предложили, нужно понять, насколько он будет целесообразен в плане сбора аудитории. Только от этого будет зависеть, а куда ехать с концертами – не важно», – дал комментарий артист порталу «Муз-ТВ».