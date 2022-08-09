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Певец Никита Пресняков признался, что хочет уехать в США

Певец Никита Пресняков признался, что хочет уехать в США
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский вокалист, внук Примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков всегда открыто говорил со своими фанатами и сейчас не стал скрывать желания уехать в США.

Исполнитель заявил, что хотел бы отправиться в гастрольный тур по штатам Америки. Подобное путешествие станет возможно, если Пресняков окажется востребован на Западе.

«Какой бы гастрольный тур мне сейчас не предложили, нужно понять, насколько он будет целесообразен в плане сбора аудитории. Только от этого будет зависеть, а куда ехать с концертами – не важно», – дал комментарий артист порталу «Муз-ТВ».

Пресняков отметил, что всегда рад дарить слушателям положительные эмоции. В частности, фанаты также наделяют знаменитость доброй энергией и дарят ему незабываемые впечатления.

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RusNewsToday24
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