Певец Никита Пресняков признался, что хочет уехать в США

Российский вокалист, внук Примадонны Аллы Пугачевой Никита Пресняков всегда открыто говорил со своими фанатами и сейчас не стал скрывать желания уехать в США.
Исполнитель заявил, что хотел бы отправиться в гастрольный тур по штатам Америки. Подобное путешествие станет возможно, если Пресняков окажется востребован на Западе.
«Какой бы гастрольный тур мне сейчас не предложили, нужно понять, насколько он будет целесообразен в плане сбора аудитории. Только от этого будет зависеть, а куда ехать с концертами – не важно», – дал комментарий артист порталу «Муз-ТВ».
Пресняков отметил, что всегда рад дарить слушателям положительные эмоции. В частности, фанаты также наделяют знаменитость доброй энергией и дарят ему незабываемые впечатления.