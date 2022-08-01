Певец Никита Пресняков отметил деревянную свадьбу с супругой на даче у Пугачевой

«8 лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (5 лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — написал музыкант в социальной сети.