Певец Никита Пресняков отметил деревянную свадьбу с супругой на даче у Пугачевой

Певец Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова отметили круглую дату. Пара вступила в брак пять лет назад.
Пресняков рассказал, что они вместе с женой и друзьями отмечали радостное событие на даче в Подмосковье. Недвижимость раньше принадлежала его бабушке Алле Пугачевой, однако артистка передарила ее своему внуку.
«8 лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (5 лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — написал музыкант в социальной сети.
Кроме того, пара в честь праздника набила одинаковые татуировки. На их шее красуется один и тот же рисунок — полумесяц.