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Певец Никита Пресняков отметил деревянную свадьбу с супругой на даче у Пугачевой

Певец Никита Пресняков отметил деревянную свадьбу с супругой на даче у Пугачевой
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певец Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова отметили круглую дату. Пара вступила в брак пять лет назад.

Пресняков рассказал, что они вместе с женой и друзьями отмечали радостное событие на даче в Подмосковье. Недвижимость раньше принадлежала его бабушке Алле Пугачевой, однако артистка передарила ее своему внуку.

«8 лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (5 лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — написал музыкант в социальной сети.

Кроме того, пара в честь праздника набила одинаковые татуировки. На их шее красуется один и тот же рисунок — полумесяц.

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RusNewsToday24
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