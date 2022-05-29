Певец Михаил Муромов заявил, что Пугачева пыталась испортить его карьеру

Он признался, что в те годы Пугачева пыталась повлиять на его музыкальную карьеру. Примадонна делала все, чтобы помешать певцу развиваться. По его словам, она даже платила деньги, чтобы ему «перекрыли кислород». Артиста нигде не хотели видеть.