Певец Михаил Муромов заявил, что Пугачева пыталась испортить его карьеру

Певец и композитор Михаил Муромов рассказал, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева всячески пыталась испортить его музыкальную карьеру.
Муромов принял участие в выпуске передачи «Привет, Андрей!», который был посвящен творчеству Игоря Шаферана. Певец рассказал, что его знакомство с поэтом-песенником случилось в неблагоприятные для него времена.
Он признался, что в те годы Пугачева пыталась повлиять на его музыкальную карьеру. Примадонна делала все, чтобы помешать певцу развиваться. По его словам, она даже платила деньги, чтобы ему «перекрыли кислород». Артиста нигде не хотели видеть.
«Это было в то время, когда меня топтали. Я был везде непроходной», — рассказал Муромов.
С певцом расторгли контракты все известные компании, а новые заключать никто не собирался. Примадонна следила за его бедственным положением. Со временем хватка ослабла, но вернуть прежнюю популярность Муромов так и не смог.
В настоящее время Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле. Певец Лев Лещенко заявил, что в скором времени звездное семейство обязательно вернется в Россию.