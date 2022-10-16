Певец Григорий Лепс хочет стать отцом в пятый раз

Известный артист Григорий Лепс недавно стал дедушкой. СМИ сообщают, что помимо этого артист планирует стать отцом в очередной раз, передает «Экспресс газета».
Исполнитель отметил, что достаточно молод, чтобы воспитать еще одного ребенка. В настоящее время у артиста есть четверо детей.
Недавно артист развелся. В настоящее время Лепс находится в активном поиске. Он рассказал журналистам, что был бы рад вновь стать отцом.
«Старшая дочь сделала меня дедушкой, подарив новые ощущения. Кто знает, может, у меня будут еще дети…» — заявил Григорий.
Ранее «Народные Новости» писали, что Григорий Лепс считает, что в США наступили тяжелые времена. По его мнению, в Америке наблюдается кризис в культурной сфере.