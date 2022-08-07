Певец Глызин жестко высказался о раскритиковавшей Россию Наргиз

Певец Алексей Глызин обрушился с критикой на осудившую спецоперацию и сбежавшую в США Наргиз. Артист заявил, что исполнительница до сих пор продолжает получать деньги из России, но пытается тщательно это скрывать, передает BLITZ+.
По информации источника, российские знаменитости, которые открыто высказались против действий российского руководства и покинули страну, утверждают, что их больше ничего не связывает с государством. Однако Глызин уверен, что все они откровенно врут, так как в РФ их держат баснословные деньги.
«Все артисты, которые имеют грин-карты в США и еще одно какое-нибудь гражданство, они получали и получают зарплату в России. Все остальное — это сказки белого бычка. Пусть скажут России за это», — жестко высказался певец.
Напомним, после начала специальной военной операции по защите Донбасса, Наргиз открыто раскритиковала действия Москвы и сбежала из России. По сей день она продолжает негативно высказываться в адрес российского руководства.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что депортированная из России певица Наргиз изменилась до неузнаваемости.