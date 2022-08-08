Певец Фрэнк Оушен выпустил золотое кольцо для пениса стоимостью 25 тысяч долларов

Фрэнк Оушен

Певец и музыкант Фрэнк Оушен выпустил кольцо для пениса из 18-каратного желтого золота с бриллиантами — украшение самого большого, XXXL, размера обойдется в 25 570 долларов. Кольцо вошло в новую коллекцию аксессуаров люксового бренда Оушена Homer, который он основал в августе прошлого года.

В качестве анонса в соцсетях появилась откровенная фотография — интимное место на фото заретушировано, а вот кольцо видно.

Ничего необычного, просто рэпер Фрэнк Оушен рекламирует новую коллекцию своего ювелирного бренда. Парни могли бы подумать, что это просто печатка из 18-каратного золота с бриллиантами, но после такого промо сомнений нет — колечко не на палец. И это тот случай, когда о размере врать не стоит,

— прокомментировали новинку в телеграм-канале “Только никому”.

Также среди нового ассортимента товаров — премиальные подвески, серьги и брелоки. Сообщается, что в коллекции также будут доступны другие виды колец для пениса по цене от 1 365 до 5 695 долларов. Цены на другие товары стартуют от 310 долларов.

В беседе с Financial Times Оушен так сказал о своей линии ювелирных украшений высокого класса:

Я не хотел, чтобы наши работы были дешевле, чем у Cartier.

Кольцо для пениса Homer

В последние годы Оушен сосредоточился именно на бизнесе. Полноценный альбом он выпустил в 2016 году, а новые песни последний раз представил в 2020 году.