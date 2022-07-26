Певец Филипп Киркоров прервал молчание, впервые высказав свою позицию по спецоперации на Украине

Певец Филипп Киркоров долгое время не озвучивал свою позицию о российской спецоперации на Украине. Недавно артист провел концерт в Крыму, а также пригласил на свое выступление военных, которые проходят лечение в госпиталях, сообщает издание «Абзац».
Киркоров записал видеоролик, в котором обратился к российским солдатам. Он пригласил военнослужащих на одно из своих выступлений и высоко отметил их отвагу и мужество. Музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал действия Киркорова. Он отметил, что такое решение далось артисту после долгих раздумий.
«Мне кажется, Киркоров выбирает “переобувание”. Он уже понял, что без поддержки позиции, которой принадлежит большая часть населения, у него будет срываться куча концертов», — выразил свое мнение критик.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.