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Певец Эмин Агаларов рассказал, что будет с кинотеатрами в России

Певец Эмин Агаларов рассказал, что будет с кинотеатрами в России
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов рассказал, что киноиндустрия сильнее других отраслей пострадала от санкций. Он отметил, что из-за отсутствия премьер посещаемость кинотеатров снизилась на 70%, пишет РБК.

«Это космическая цифра, которая имеет релевантность к посещаемости торгового центра в целом», — подчеркнул Агаларов.

По словам артиста, если раньше кинотеатры в крупных торговых центрах Москвы вмещали 12-17 тысяч человек за один сеанс, то теперь вернуться к таким цифрам очень тяжело.

 pexels.com
pexels.com

Бизнесмен подчеркнул, что если не будет ярких и интересных фильмов, то кинотеатры буквально превратятся в теннисные корты.

«И вместо кинозалов останутся глухие коробки. Будем в теннис там играть», — сказал Агаларов.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.

Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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