Певец Эмин Агаларов рассказал, что будет с кинотеатрами в России

Вице-президент Crocus Group, певец Эмин Агаларов рассказал, что киноиндустрия сильнее других отраслей пострадала от санкций. Он отметил, что из-за отсутствия премьер посещаемость кинотеатров снизилась на 70%, пишет РБК.
«Это космическая цифра, которая имеет релевантность к посещаемости торгового центра в целом», — подчеркнул Агаларов.
По словам артиста, если раньше кинотеатры в крупных торговых центрах Москвы вмещали 12-17 тысяч человек за один сеанс, то теперь вернуться к таким цифрам очень тяжело.
Бизнесмен подчеркнул, что если не будет ярких и интересных фильмов, то кинотеатры буквально превратятся в теннисные корты.
«И вместо кинозалов останутся глухие коробки. Будем в теннис там играть», — сказал Агаларов.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.