Певец Данко раскритиковал сбежавшего в США звезду «9 роты» Артура Смольянинова

Певец Александр Фадеев, известный под сценическим псевдонимом Данко, прокомментировал бегство в США звезды «9 роты» Артура Смольянинова. По мнению Данко, это вызвано неуверенностью и страхом.
Данко считает, что актеры, в большинстве своем, люди эмоциональные, но поведение Артура Смольянинова походит на реакцию персонажа Вицина в фильме «Кавказская пленница», когда он мечется между Моргуновым и Никулиным.
«Он недооценивает мощь, могущество и величие Российской Федерации. И то, что наш президент по-настоящему ценит и любит наш народ. Смольянинов просто выбрал не ту сторону», — цитирует Данко издание «Экспресс газета».
По мнению артиста, все это происходит от желания найти себе теплое местечко. Но как добавляет певец, «нормальные дети никогда не предадут ни Родину, ни мать».
Напомним, что в отношении Артура Смольянинова составили протокол об административном нарушении за дискредитации российской армии.