Певец Данко признался, что потерял девственность в 19 лет с Верой Сотниковой

Данко признался, что на момент их знакомства с Сотниковой ему было всего 19 лет, в то время как актрисе уже 28. Карьера артистки тогда стремительно шла в гору, однако ее внимание привлек молодой парень. По словам исполнителя, познакомились они в метро и практически сразу же между молодыми людьми возникла искра.