Певец Данко признался, что потерял девственность в 19 лет с Верой Сотниковой

Певец Данко поделился подробностями личной жизни. Артист вспомнил, как лишился девственности с актрисой Верой Сотниковой.
Данко признался, что на момент их знакомства с Сотниковой ему было всего 19 лет, в то время как актрисе уже 28. Карьера артистки тогда стремительно шла в гору, однако ее внимание привлек молодой парень. По словам исполнителя, познакомились они в метро и практически сразу же между молодыми людьми возникла искра.
«Да, она была вообще моя первая. Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни!» — заявил певец в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Всего роман между Данко и Сотниковой продлился два года. Артист признался, что тогда расставание с избранницей далось ему нелегко.