Певец Данко предрек сбежавшему Галкину «телогреечку и лесоповал» после возвращения в Россию

Певец Александр Фадеев, больше известный под творческим псевдонимом Данко, рассказал, какая судьба ждет сбежавшего в Израиль Максима Галкина. Артист уверен, что супруг Аллы Пугачевой будет отвечать по закону за свои слова.
Данко в интервью порталу Teleprogramma.pro резко высказался о том, что ждет Галкина в случае возвращения в Россию. По словам певца, юморист успел «наговорить себе на срок», критикуя Россию и проводимую ей спецоперацию по защите Донбасса будучи за рубежом.
«Тюрьма его ожидает, потому что на него, в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок», — рассказал Данко.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.