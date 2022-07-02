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Певец Данко предрек сбежавшему Галкину «телогреечку и лесоповал» после возвращения в Россию

Певец Данко предрек сбежавшему Галкину «телогреечку и лесоповал» после возвращения в Россию
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Александр Фадеев, больше известный под творческим псевдонимом Данко, рассказал, какая судьба ждет сбежавшего в Израиль Максима Галкина. Артист уверен, что супруг Аллы Пугачевой будет отвечать по закону за свои слова.

Данко в интервью порталу Teleprogramma.pro резко высказался о том, что ждет Галкина в случае возвращения в Россию. По словам певца, юморист успел «наговорить себе на срок», критикуя Россию и проводимую ей спецоперацию по защите Донбасса будучи за рубежом.

«Тюрьма его ожидает, потому что на него, в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок», — рассказал Данко.

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.

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