Певец Данко предрек сбежавшему Галкину «телогреечку и лесоповал» после возвращения в Россию

«Тюрьма его ожидает, потому что на него, в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок», — рассказал Данко.