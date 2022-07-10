Певец Данко назвал Моргенштерна «богатым днищем»

Российский певец и композитор Данко резко отреагировал на перформанс рэпера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом), просящего деньги за фотографию с ним.
Обманув своих российских поклонников с возвращением на родину, рэпер устроил перформанс в центре Праги. Он ходил по улицам с картонной табличкой и предлагал сфотографироваться с ним. Эту акцию решил прокомментировать Данко. В беседе с порталом Prozvezd он назвал звезду «богатым днищем» и обвинил в русофобии.
«Моргенштерн – долларовый миллионер. В деньгах он точно не нуждается. Но все, что он делает – это явное презрение к России. Моргенштерн – это человек, который всеми фибрами души ненавидит страну, в которой заработал свое состояние. Он как Чубайс, который в сложное для страны время убежал не на Камчатку или в Омск, а куда-то за границу. Все эти люди встали на сторону Запада, который сейчас явно противостоит русским людям. Поэтому Моргенштерн – это просто богатое днище. Но деньги на тот свет не унесешь и это не ценность. Ценность – это любовь к родине, родителям и семье», — сказал певец.
Напомним, исполнителя хита «Кадиллак» обвиняют в пропаганде запрещенных веществ на территории России. Из-за этого артист был вынужден улететь за границу, где находится до сих пор.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами