Певец Данко назвал Моргенштерна «богатым днищем»

«Моргенштерн – долларовый миллионер. В деньгах он точно не нуждается. Но все, что он делает – это явное презрение к России. Моргенштерн – это человек, который всеми фибрами души ненавидит страну, в которой заработал свое состояние. Он как Чубайс, который в сложное для страны время убежал не на Камчатку или в Омск, а куда-то за границу. Все эти люди встали на сторону Запада, который сейчас явно противостоит русским людям. Поэтому Моргенштерн – это просто богатое днище. Но деньги на тот свет не унесешь и это не ценность. Ценность – это любовь к родине, родителям и семье», — сказал певец.