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Певец Данко: на российской сцене всего 10% исполнителей традиционной ориентации

Певец Данко: на российской сцене всего 10% исполнителей традиционной ориентации
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный певец Данко заявил, что, по его мнению, только 10% исполнителей, выступающих на российской сцене, не являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет «Комсомольская правда».

Артист отметил, что зрителям нравится яркая внешность певцов, красивые костюмы и эпатажное поведение. Данко считает, что на сцене смало «достойных» мужчин. В их число он приписал  Стаса Михайлова, Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова.

По словам Данко, мужчина с традиционной ориентацией не станет надевать на себя костюмы с перьями.

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