Певец Данко: на российской сцене всего 10% исполнителей традиционной ориентации

Артист отметил, что зрителям нравится яркая внешность певцов, красивые костюмы и эпатажное поведение. Данко считает, что на сцене смало «достойных» мужчин. В их число он приписал Стаса Михайлова, Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова.