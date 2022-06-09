Певец Данко: на российской сцене всего 10% исполнителей традиционной ориентации

Известный певец Данко заявил, что, по его мнению, только 10% исполнителей, выступающих на российской сцене, не являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет «Комсомольская правда».
Артист отметил, что зрителям нравится яркая внешность певцов, красивые костюмы и эпатажное поведение. Данко считает, что на сцене смало «достойных» мужчин. В их число он приписал Стаса Михайлова, Григория Лепса, Леонида Агутина, Владимира Преснякова.
По словам Данко, мужчина с традиционной ориентацией не станет надевать на себя костюмы с перьями.