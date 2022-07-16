Певец АЛМО жестко ответил осудившему спецоперацию Ивану Дорну

Украинский вокалист Иван Дорн осудил специальную операцию России на Украине. Отпор артисту решил дать российский исполнитель АЛМО.
АЛМО являлся участником проекта «Голос большой страны», где его наставником был Дорн. В рамках программы они выступили с музыкальной композицией «Калейдоскоп», которая очень понравилась зрителям.
После победы наставник предложил подопечному записать совместный релиз. Однако после начала спецоперации Дорн решил приостановить свою деятельность на территории России.
Позже победитель проекта дал отпор певцу. Он самостоятельно выпустил песню, которая понравилась его аудитории. Слушатели посчитали, что она отлично звучит и в сольном исполнении.