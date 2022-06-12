Певец Алексей Кортнев высказался о Макаревиче и Гребенщикове

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев высказался о музыкантах Андрее Макаревиче и Борисе Гребенщикове, которые раскритиковали Россию и покинули страну.
Кортнев в интервью западным журналистам заявил, что ситуация в мире развивается стремительно быстро. Артисты, по его мнению, не могут повлиять на ход событий.
«Ни Гребенщиков, ни Макаревич, ни я не являются препятствиями. Мы помним, как сменилась вся российская элита в первой половине прошлого века. Боюсь, что сейчас будет то же самое», — добавил артист.
Сам певец признался, что его заявление, сделанное после начала событий на Украине, выглядят ребячеством и мальчишеством. По его словам, тогда он не представлял масштабов и теперь высказался бы по-другому.
Музыкант после противоречивых заявлений в адрес Москвы сообщил, что не намерен уезжать из России. Он планирует гастролировать по стране.
Гребенщикова и Макаревича не так давно видели вместе в Израиле. Артисты покинули Россию после начала спецоперации в защиту Донбасса.