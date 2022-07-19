Певец Алехно рассказал о взаимоотношениях с экс-супругой Медведевой

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Певец Руслан Алехно признался, что находится в теплых взаимоотношениях с бывшей женой актрисой Ириной Медведевой. Артистка даже пригласила экс-супруга на собственную свадьбу.
Алехно и Медведева развелись в 2011 году, в общей сложности артисты пробыли в отношениях семь лет. После расторжения брака звезды сумели сохранить дружбу. Актриса даже пригласила певца на вторую свадьбу, однако исполнитель предпочел не идти на торжественное событие.
«Я специально туда не пошел, чтобы не было лишних разговоров. Вы же знаете, как у нас любят раздуть. А ведь мы с Ириной, помимо того, что являемся бывшими супругами, еще и – крестные родители двух детишек. Хочешь – не хочешь – надо общаться!», — заявил Алехно в беседе с порталом PROZVEZD.
Также артист опроверг информацию, что он изменял Медведевой во время брака. Алехно отметил, что считает неверность недопустимой.