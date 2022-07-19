Певец Алехно рассказал о взаимоотношениях с экс-супругой Медведевой

«Я специально туда не пошел, чтобы не было лишних разговоров. Вы же знаете, как у нас любят раздуть. А ведь мы с Ириной, помимо того, что являемся бывшими супругами, еще и – крестные родители двух детишек. Хочешь – не хочешь – надо общаться!», — заявил Алехно в беседе с порталом PROZVEZD.