Певец Алехно рассказал, что из-за поддержки спецоперации от него отвернулись коллеги

«Я уж не говорю о том, что происходит в соцсетях, где меня пытаются унизить, оскорбить. Но у меня с 2020 года к хейту выработался иммунитет. Все эти злопыхатели сильны только в интернете, но по факту никто из них и ничего не сделал», — добавил певец в беседе с «Дни.ру».