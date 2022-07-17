Певец Алехно рассказал, что из-за поддержки спецоперации от него отвернулись коллеги

Белорусский певец Руслан Алехно сообщил о хейте в его адрес из-за публичной поддержки спецоперации России по защите республик Донбасса.
Артист уже не раз приезжал с концертами в самые горячие точки. На его счету выступления в Чечне, Сирии, а также Донбассе. При этом, отмечает Алехно, из-за его позиции в вопросе специальной операции России в Украине от него отвернулись некоторые коллеги.
«Я уж не говорю о том, что происходит в соцсетях, где меня пытаются унизить, оскорбить. Но у меня с 2020 года к хейту выработался иммунитет. Все эти злопыхатели сильны только в интернете, но по факту никто из них и ничего не сделал», — добавил певец в беседе с «Дни.ру».
Стоит отметить, что последний концерт Алехно в Донбассе состоялся 12 июня. По словам артиста, отправляясь в зону боевых действий, он сообщил жене пароли от банковских карт и передал ключи от машины.