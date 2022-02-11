Певец Стинг продал весь каталог своих композиций Universal

Британский певец Стинг продал весь каталог собственных музыкальных произведений компании Universal Music Publishing.

Компания заявила, что сделка — это историческое и всеобъемлющее соглашение на музыкальные произведения Стинга, который является одним из самых коммерчески успешных и признанных критиками за последние полвека музыкантом. Сообщается, что компания приобрела все сольные работы британского артиста, а также композиции с группой The Police.

Договор с британским певцом распространяется как на его авторские произведения, которых насчитывается свыше 600, так и на отчисления от работ. Это означает для компании, что она будет получать все будущие доходы от публикации песен Стинга.

Группа «Би-2» ранее порадовала поклонников новым клипом на композицию «Не верю». Режиссером видео стал Максим Шишкин. Он в прошлом уже работал с этим музыкальным коллективом, передает URA.RU.

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