Певец Прохор Шаляпин назвал «раздутым мыльным пузырем» журналистку Алену Жигалову

«Она не заслуживает и не обладает таким расположением к себе. Я — интуит. Практически никогда в людях не ошибаюсь. Из нее такой же журналист, как из меня оперный певец. В целом на ее мнение обо мне совершенно плевать, как и на нее саму. Она для меня — пустышка, сплетница. Раздутый мыльный пузырь», — заявил Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.