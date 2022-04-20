Певец Прохор Шаляпин назвал «раздутым мыльным пузырем» журналистку Алену Жигалову

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Финалист шестого сезона «Фабрики звезд», 38-летний певец Прохор Шаляпин объяснил, почему у него не сложились отношения с популярной журналисткой и видеоблогером Аленой Жигаловой.
По словам исполнителя хита «Как по горкам», ему поступало предложение принять участие в съемках ее YouTube-шоу «Алена, блин!», однако Шаляпин его отклонил. Певец посчитал, что его участие в очередной «неуместной, глупой, полупридуманной программе ни про что» будет лишним.
«Она не заслуживает и не обладает таким расположением к себе. Я — интуит. Практически никогда в людях не ошибаюсь. Из нее такой же журналист, как из меня оперный певец. В целом на ее мнение обо мне совершенно плевать, как и на нее саму. Она для меня — пустышка, сплетница. Раздутый мыльный пузырь», — заявил Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro.
Сама Жигалова ранее высмеяла идею Шаляпина открыть дом престарелых. Журналистка намекнула, что артист питает симпатию не только к богатым бабушкам, но и дедушкам.