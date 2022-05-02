Певец Ильдар Абдразаков в образе Дракона одержал победу в шоу «Маска»

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Оперный певец Ильдар Абдразаков, скрывавшийся в костюме Дракона, стал триумфатором шоу «Маска» на телеканале НТВ. Артист признался, что счастлив стать частью популярного проекта.
Абдразаков является лауреатом национальной премии «Золотая маска», а также обладателем двух премий «Грэмми». Кроме этого, ему принадлежит звание народного артиста России.
«Эти лица, всегда улыбающиеся, от души плачущие, — это счастье, счастье — общаться с вами», — высказался вокалист о жюри после разоблачения.
Абдразаков признался, что не планировал быть оперным исполнителем. В детстве он мечтал стать поп-артистом.
Напомним, что до суперфинала шоу «Маска» дошли четыре конкурсанта: Анубис, Монстрик, Пчела и Дракон. Зрители и члены жюри на протяжении нескольких месяцев пытались угадать личности артистов.