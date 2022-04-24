Певец Дима Билан вспомнил, как в детстве пел на Пасху в церкви

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Вокалист Дима Билан поделился историей из детства и вспомнил свои чувства, когда в детстве запел в церкви.
Исполнитель хита «Молния» посетил храм в Пасху, поздравил свою аудиторию в социальных сетях и рассказал о детском воспоминании.
«Со светлым праздником Пасхой вас! Выбрался сегодня! Встретил очень много доброжелательных людей! Чувствовался трепет! Воспоминания стали осязаемыми», – отметил Билан.
Кроме этого, певец сообщил о своих церковных наставниках и любимых произведениях. Он добавил, что в те моменты его переполняли чувства страха и восторга.
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