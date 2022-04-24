    В тренде

    Певец Дима Билан вспомнил, как в детстве пел на Пасху в церкви

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Певец Дима Билан вспомнил, как в детстве пел на Пасху в церкви

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Вокалист Дима Билан поделился историей из детства и вспомнил свои чувства, когда в детстве запел в церкви.

    Исполнитель хита «Молния» посетил храм в Пасху, поздравил свою аудиторию в социальных сетях и рассказал о детском воспоминании. 

    «Со светлым праздником Пасхой вас! Выбрался сегодня! Встретил очень много доброжелательных людей! Чувствовался трепет! Воспоминания стали осязаемыми», – отметил Билан.

    Кроме этого, певец сообщил о своих церковных наставниках и любимых произведениях. Он добавил, что в те моменты его переполняли чувства страха и восторга.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »