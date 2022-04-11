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    Певец Алексей Воробьев высказался о своем возможном участии в шоу «Маска»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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    globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

    Российский певец и актер Алексей Воробьев загадочно ответил фанатам, которые сравнивают его с участником в костюме Монстрика на шоу «Маска».

    После старта третьего сезона популярного проекта зрители пытаются раскрыть личности таинственных артистов. Так, участник в костюме Монстрика многим напоминает Воробьева, который уже снимался в одном из новогодних выпусков.

    Эти слухи прокомментировал сам исполнитель. В рамках подкаста «Ниче святого» с Марком Андерсоном певец загадочно высказался о своем возможном участии в шоу.

    «Надеюсь, Монстрик так же хорош, великолепен и талантлив, как и я. Иначе я буду очень огорчен, что меня с ним сравнивают», — отметил он.

    Ранее «Маску» пришлось покинуть эстрадной певице Ирине Понаровской, которая скрывалась в костюме Пончика. Финал проекта состоится 1 мая в Crocus City Hall.

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