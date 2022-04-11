Певец Алексей Воробьев высказался о своем возможном участии в шоу «Маска»

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Российский певец и актер Алексей Воробьев загадочно ответил фанатам, которые сравнивают его с участником в костюме Монстрика на шоу «Маска».
После старта третьего сезона популярного проекта зрители пытаются раскрыть личности таинственных артистов. Так, участник в костюме Монстрика многим напоминает Воробьева, который уже снимался в одном из новогодних выпусков.
Эти слухи прокомментировал сам исполнитель. В рамках подкаста «Ниче святого» с Марком Андерсоном певец загадочно высказался о своем возможном участии в шоу.
«Надеюсь, Монстрик так же хорош, великолепен и талантлив, как и я. Иначе я буду очень огорчен, что меня с ним сравнивают», — отметил он.
Ранее «Маску» пришлось покинуть эстрадной певице Ирине Понаровской, которая скрывалась в костюме Пончика. Финал проекта состоится 1 мая в Crocus City Hall.