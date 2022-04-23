Певцов прокомментировал отказ артистов поддерживать Россию

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Актер Дмитрий Певцов высказался об артистах, которые отказываются поддерживать Россию после начала специальной операции на Украине. Он считает, что его коллеги придерживаются позиции «моя хата с краю»
Певцов убежден, что проблема этой категории звезд заключается в их внутреннем инфантилизме. Артисты привыкли жить на широкую ногу и пользоваться тем, что им предоставляет государство.
«Они зарабатывают деньги, занимаются творчеством, мало замечают того, что происходит вокруг. И уж такие далекие горизонты мало кого интересуют. Тот же Донецк и Луганск. Я с этим столкнулся откровенно и очевидно. Прежде всего, это позиция “моя хата с краю”», — высказался он для издания «360».
Ранее актер был внесен в черный список Латвии. По его мнению, это произошло, потому что власть страны опасается правды.