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    Певцов прокомментировал отказ артистов поддерживать Россию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Певцов прокомментировал отказ артистов поддерживать Россию

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    Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

    Актер Дмитрий Певцов высказался об артистах, которые отказываются поддерживать Россию после начала специальной операции на Украине. Он считает, что его коллеги придерживаются позиции «моя хата с краю»

    Певцов убежден, что проблема этой категории звезд заключается в их внутреннем инфантилизме. Артисты привыкли жить на широкую ногу и пользоваться тем, что им предоставляет государство.

    «Они зарабатывают деньги, занимаются творчеством, мало замечают того, что происходит вокруг. И уж такие далекие горизонты мало кого интересуют. Тот же Донецк и Луганск. Я с этим столкнулся откровенно и очевидно. Прежде всего, это позиция “моя хата с краю”», — высказался он для издания «360».

    Ранее актер был внесен в черный список Латвии. По его мнению, это произошло, потому что власть страны опасается правды. 

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