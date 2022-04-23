Певцов прокомментировал отказ артистов поддерживать Россию

«Они зарабатывают деньги, занимаются творчеством, мало замечают того, что происходит вокруг. И уж такие далекие горизонты мало кого интересуют. Тот же Донецк и Луганск. Я с этим столкнулся откровенно и очевидно. Прежде всего, это позиция “моя хата с краю”», — высказался он для издания «360».