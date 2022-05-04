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    Peugeot стал лидером продаж во Франции в апреле 2022 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Peugeot стал лидером продаж во Франции в апреле 2022 года

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    pixabay.com

    Концерн Peugeot стал лидером по количеству реализованных авто во Франции. Всего компании удалось реализовать более 17 тысяч машин.

    По данным автоэкспертов, спрос на новые автомобили в апреле этого года во Франции резко сократился. Показатель упал на 22% по сравнению с прошлогодним результатом.

    Лидером по итогам продаж стал концерн Peugeot. Его дилерам удалось реализовать порядка 17 тысяч автомобилей. Самой популярной моделью стал хэтчбек 208 с результатом 5 865 проданных экземпляров.

    На втором месте расположился Renault. Около 15 тысяч французов отдали предпочтения авто этого бренда. Самой продаваемой моделью признан кроссовер Captur с показателем 3 422 реализованных машин.

    Тройку лидеров замыкает Citroen. Компания реализовала более 9 333 автомобилей. Самой популярной моделью стал хэтчбек Citroen C3, передает портал NJcar.

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